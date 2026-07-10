Jean-Michel Jarre: «La musica non è solo note. L’intelligenza artificiale è immaginazione aumentata»

Il compositore francese sarà il 18 luglio sul palco del Jazz Open Modena. Intanto si prepara a festeggiare il cinquantesimo anniversario del suo capolavoro, Oxygène mentre a ottobre uscirà la sua storia della musica elettronica. «Credo che l’Ia sia entusiasmante proprio come l’inizio della musica elettronica e dei sintetizzatori»

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I concerti di Jean-Michel Jarre sono esperienze immersive. Il 18 luglio il compositore francese farà tappa in Italia per Jazz Open Modena. Jarre si prepara a festeggiare il cinquantesimo anniversario di Oxygène, il disco che ne ha rivelato il talento. A ottobre sarà pubblicato anche il suo nuovo libro Machines: A History of Electronic Music, un testo che ha già acceso la curiosità degli appassionati di musica elettronica. Raggiungiamo Jarre per un’intervista pochi giorni prima del concerto di Mo