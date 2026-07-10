l’intervista

Jean-Michel Jarre: «La musica non è solo note. L’intelligenza artificiale è immaginazione aumentata»

Giovanna Taverni
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10 luglio 2026 • 18:28

Il compositore francese sarà il 18 luglio sul palco del Jazz Open Modena. Intanto si prepara a festeggiare il cinquantesimo anniversario del suo capolavoro, Oxygène mentre a ottobre uscirà la sua storia della musica elettronica. «Credo che l’Ia sia entusiasmante proprio come l’inizio della musica elettronica e dei sintetizzatori»

I concerti di Jean-Michel Jarre sono esperienze immersive. Il 18 luglio il compositore francese farà tappa in Italia per Jazz Open Modena. Jarre si prepara a festeggiare il cinquantesimo anniversario di Oxygène, il disco che ne ha rivelato il talento. A ottobre sarà pubblicato anche il suo nuovo libro Machines: A History of Electronic Music, un testo che ha già acceso la curiosità degli appassionati di musica elettronica. Raggiungiamo Jarre per un’intervista pochi giorni prima del concerto di Mo

Giovanna Taverni
Giovanna Taverni
Giovanna Taverni

Nasce nel 1983. Scrive. Ha fondato la rivista online L’indiependente. Per Domani collabora con le pagine culturali.