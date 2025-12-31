2016-2026

Jovanotti: «Primo, un amico duro e fragile. Quelli come lui, nella musica, diventano leggenda»

Primo - Foto di Riccardo Lancia
Primo - Foto di Riccardo Lancia
Primo - Foto di Riccardo Lancia
Emanuela Del Frate
31 dicembre 2025 • 07:00

«Un monumento dell’hip hop», Lorenzo Cherubini era amico di David Belardi, ma con lui e i suoi Cor Veleno ha anche diviso i palchi, quando l’hip hop non era ancora mainstream. A dieci anni dalla scomparsa del rapper romano, il primo gennaio del 2016, l’icona del pop italiano lascia a Domani un ricordo pieno di stima, amore e dolore. «Non mi piace ascoltare la sua voce, perché se ne è andato troppo presto»

«David, Primo Brown, è la leggenda dell’hip hop italiano, un monumento a questa cultura, un apripista, e per me un amico». È un ricordo dalle note dolci e amare quello che Lorenzo Jovanotti Cherubini consegna a Domani. Sono passati dieci anni da quel capodanno del 2016 che sconvolse l’intera scena del rap italiano. Il nuovo anno era arrivato portando con sé la notizia della morte di David Belardi. Primo, fondatore dei Cor Veleno, faceva parte della prima generazione di rapper romani quelli che,

Per continuare a leggere questo articolo

Emanuela Del Frate
Emanuela Del Frate
Emanuela Del Frate

Giornalista professionista si occupa da sempre di giornalismo digitale, movimenti, musica e social. Prima di approdare a Domani ha lavorato a Un Ponte per, Manifestolibri, Radio Rai, Liberazione, Rivista Romanista e, per molti anni a Repubblica dove ha attraversato Musica!, il mensile XL e Re-Le inchieste. É stata consulente del Ministero per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica. Con altre e altri colleghi appassionati di "archeologia informatica" ha ricostruito la storia del progetto Indymedia Italia nel libro "Millennium Bug" (Alegre), premio Calcata per il giornalismo digitale nel 2021