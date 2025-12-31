Jovanotti: «Primo, un amico duro e fragile. Quelli come lui, nella musica, diventano leggenda»

«Un monumento dell’hip hop», Lorenzo Cherubini era amico di David Belardi, ma con lui e i suoi Cor Veleno ha anche diviso i palchi, quando l’hip hop non era ancora mainstream. A dieci anni dalla scomparsa del rapper romano, il primo gennaio del 2016, l’icona del pop italiano lascia a Domani un ricordo pieno di stima, amore e dolore. «Non mi piace ascoltare la sua voce, perché se ne è andato troppo presto»