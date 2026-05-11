Koji Yakusho: «Cos’è il vero successo? I film riscoperti nel tempo»

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Koji Yakusho non è molto felice di come va il cinema in Giappone, anche se sta vivendo la stagione economicamente migliore degli ultimi cinquant’anni. Lui è uno degli attori più noti e celebrati del suo paese, un’istituzione e uno dei pochi a essere riuscito a lavorare anche all’estero, in film americani come Memorie di una geisha o Babel. La vera fama internazionale però l’ha raggiunta a quasi settant’anni con un film d’autore: Yakusho è il protagonista di Perfect Days, film giapponese girato e