Cibo

La bugia della vita tranquilla del borgo

Alberto Grandi
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25 giugno 2026 • 14:22

Negli ultimi anni abbiamo costruito una grande operazione nostalgica attorno ai borghi italiani. Una narrazione rassicurante e terapeutica che viene contraddetta dalla storia: per secoli abitare nei piccoli paesi significava convivere con la monotonia alimentare e con la scarsità più feroce. Il rischio di smettere di vedere la realtà e innamorarci della sua rappresentazione

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola

Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di sostenibilità agricola, di pastore e agricoltrici e di chi alla vita cittadina preferisce un ritorno alla natura. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo,

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Alberto Grandi
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Alberto Grandi

Insegna Storia dell'alimentazione e Storia dell'integrazione europea all'Università di Parma. Si occupa di corporazioni medioevali e di regolazione dei mercati in età preindustriale. Ha pubblicato oltre cinquanta saggi e articoli scientifici in Italia e all'estero, tra i quali spicca il best seller Denominazione di Origine Inventata, Mondadori, 2018.