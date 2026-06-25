La bugia della vita tranquilla del borgo

Negli ultimi anni abbiamo costruito una grande operazione nostalgica attorno ai borghi italiani. Una narrazione rassicurante e terapeutica che viene contraddetta dalla storia: per secoli abitare nei piccoli paesi significava convivere con la monotonia alimentare e con la scarsità più feroce. Il rischio di smettere di vedere la realtà e innamorarci della sua rappresentazione

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di sostenibilità agricola, di pastore e agricoltrici e di chi alla vita cittadina preferisce un ritorno alla natura. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo,