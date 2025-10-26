«La comunità è salvezza. Ma solo quando ci sostiene e dà modo di essere chi siamo»

Nel suo ultimo romanzo, La volta giusta (Feltrinelli 2025), la scrittrice milanese racconta la storia di Lucilla cheal posto di fuggire decide di restare in un piccolo borgo di montagna, dove con il fidanzato avrebbe dovuto prendere in gestione una locanda. «A cambiare dev’essere lo sguardo di noi stessi sulla vita, non per forza la vita in sé»
Dopo l’esordio con Teo, Einaudi 2014, Lorenza Gentile si è imposta al grande pubblico con Le piccole libertà e Le cose che ci salvano, libri capaci di unire ironia e delicatezza a grandi e acute riflessione sui rapporti umani. Il suo ultimo romanzo è La volta giusta, Feltrinelli 2025. È da poco in libreria, e con questa storia Gentile torna a esplorare i temi a lei cari: il coraggio di cambiare, la ricerca di sé, la speranza come spinta trasformativa. La volta giusta è un invito a credere nelle