Intervista a Lorenza Gentile

«La comunità è salvezza. Ma solo quando ci sostiene e dà modo di essere chi siamo»

Mattia Insolia
26 ottobre 2025 • 07:00

Nel suo ultimo romanzo, La volta giusta (Feltrinelli 2025), la scrittrice milanese racconta la storia di Lucilla cheal posto di fuggire decide di restare in un piccolo borgo di montagna, dove con il fidanzato avrebbe dovuto prendere in gestione una locanda. «A cambiare dev’essere lo sguardo di noi stessi sulla vita, non per forza la vita in sé»

Dopo l’esordio con Teo, Einaudi 2014, Lorenza Gentile si è imposta al grande pubblico con Le piccole libertà e Le cose che ci salvano, libri capaci di unire ironia e delicatezza a grandi e acute riflessione sui rapporti umani. Il suo ultimo romanzo è La volta giusta, Feltrinelli 2025. È da poco in libreria, e con questa storia Gentile torna a esplorare i temi a lei cari: il coraggio di cambiare, la ricerca di sé, la speranza come spinta trasformativa. La volta giusta è un invito a credere nelle

Mattia Insolia

Si è laureato in Lettere a La Sapienza di Roma con una tesi sul movimento letterario dei Cannibali italiani, ha proseguito gli studi in Editoria e ha pubblicato racconti per antologie di vario genere. Negli anni ha scritto per diverse riviste di cultura e oggi collabora con L'Indiependente, per cui si occupa di critica letteraria e cinematografica. 