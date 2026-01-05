La dottrina Donroe in Venezuela: l’epifania di Trump

true false

È uso comune nella lingua anglosassone, più che nelle nostre fly zone della Befana, dire «I had an epiphany». Quell’istante in cui la verità si rivela e tu, con occhi sgranati, hai un’illuminazione. Ecco, le immagini di Maduro in manette, subito memificato dalla Casa Bianca, e soprattutto dei raid su Caracas dovrebbero essere stati una “epiphany” per chi parlava del presidente degli Usa come di una promessa di pace e armonia