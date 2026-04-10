Le novità della children’s book fair

La fiera di Bologna con le illustrazioni parla dell’oggi

Michela Rossifumettista
10 aprile 2026 • 19:37

Negli ultimi anni ha preso sempre più importanza BolognaBookPlus, la sezione interna alla fiera dedicata all’editoria generalista. Quest’anno c’è la novità del Designer Studio, che offre un denso programma di eventi e mostre dedicati all’art direction e al design editoriale

Bologna Children’s Book Fair è ormai ampiamente consolidata come punto di riferimento internazionale per l’editoria per ragazzi e per l’illustrazione legata all’infanzia, ma negli ultimi anni, con la nascita e la crescita di BolognaBookPlus, il suo raggio si è decisamente ampliato. BolognaBookPlus è la sezione, all’interno di Bologna Children’s Book Fair e organizzata in collaborazione con Aie, dedicata all’editoria generalista. È evidente come questo luogo sia un segno netto di come la fiera si

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Michela Rossi
Michela Rossi
Michela Rossifumettista

Michela Rossi è una fumettista, illustratrice e art director. Dopo aver partecipato a due antologie a fumetti, La Rabbia (Einaudi Stile Libero, 2016) e Sporchi e subito (Feltrinelli Comics, 2020), nel 2021 ha esordito con la sua prima graphic novel, intitolata Prima di tutto tocca nascere (Feltrinelli Comics), con cui nel 2022 ha vinto il Premio nuovi talenti al Romics.
Dal 2021 collabora con il quotidiano Domani come fumettista ed editor della sezione fumetti di Finzioni e degli illustratori dell’inserto Cibo.
Nel 2023 ha pubblicato la sua seconda graphic novel, In un soffio (Oblomov Edizioni), e nello stesso anno ha vinto il Gran Guinigi al Lucca Comics and Games per la miglior iniziativa editoriale, grazie alla sua curatela dei fumetti su Domani.
Ha scritto articoli e interviste per Domani e Vogue Italia, e ha collaborato come illustratrice e fumettista con Left, Linus, Gambero rosso, Cosmopolitan e Rolling Stone. 
Dal 2024 insegna Sociologia della comunicazione all’interno del corso di Illustrazione e Animazione presso lo Ied di Roma.
(foto di: Antonio Cama)