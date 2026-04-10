La fiera di Bologna con le illustrazioni parla dell’oggi

Negli ultimi anni ha preso sempre più importanza BolognaBookPlus, la sezione interna alla fiera dedicata all’editoria generalista. Quest’anno c’è la novità del Designer Studio, che offre un denso programma di eventi e mostre dedicati all’art direction e al design editoriale

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Bologna Children’s Book Fair è ormai ampiamente consolidata come punto di riferimento internazionale per l’editoria per ragazzi e per l’illustrazione legata all’infanzia, ma negli ultimi anni, con la nascita e la crescita di BolognaBookPlus, il suo raggio si è decisamente ampliato. BolognaBookPlus è la sezione, all’interno di Bologna Children’s Book Fair e organizzata in collaborazione con Aie, dedicata all’editoria generalista. È evidente come questo luogo sia un segno netto di come la fiera si