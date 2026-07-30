La fine della commedia balneare

Nell’estate del 1983 Sapore di mare aveva già incassato dieci miliardi. Fu la rifondazione della commedia balneare, tra l’agitarsi di passioni non ricambiate e l’ebbrezza dei facili inganni. Prima c’erano stati Ferragosto in bikini e Frenesia dell’estate. Poi la spiaggia fu espropriata dei suoi slanci vitali: l’ultimo capolavoro fu Ferie d’agosto, resa ineludibile alla berlusconizzazione dell’Italia