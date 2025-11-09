la disputa sul ruolo della vergine

La (millenaria) passione secondo Maria: viaggio nel mistero femminile del Vangelo

Giovanni Maria Vianstorico
09 novembre 2025 • 10:30

La disputa sul ruolo della Vergine (“corredentrice” o solo “mediatrice”?) non è che l’ultimo approdo di un dibattito antico: la sottigliezza dei commentatori antichi e contemporanei è indicativa della ricchezza ma anche della difficoltà dei testi biblici sulla Madonna. Credenze dal fascino trasversale e questioni per secoli molto dibattute, ben più dei titoli nel mirino dell’antico Sant’Uffizio

Sta provocando discussioni e malumori soprattutto nei settori più tradizionalisti l’ultimo documento dell’organismo dottrinale della Santa sede sulla Madonna. Intitolato Mater populi fidelis – ma il latino è limitato al titolo, come una foglia di fico – e presentato inusualmente nella curia generalizia dei gesuiti, è una lunghissima “nota” di una cinquantina di pagine su alcuni titoli «riferiti alla cooperazione di Maria all’opera della salvezza»: in altre parole, sul suo posto nella dottrina ca

Storico e giornalista, ordinario di filologia patristica all’università di Roma La Sapienza, redattore e autore dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, è direttore emerito dell'Osservatore Romano, che ha guidato dal 2007 al 2018. Tra i suoi libri più recenti: Pablo VI, un cristiano del siglo XX (2020), Andare per la Roma dei papi (2020), I libri di Dio (2020, tradotto in francese e in spagnolo), L’ultimo papa (2024, tradotto in francese e in spagnolo).