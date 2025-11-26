La notte che incontrai Italo Calvino in camera di rianimazione

(Nelle puntate precedenti... 21 settembre 1985. Funerale di Calvino. Il giovane cronista Leo è al cimitero, stretto in una morsa. In una valigetta ventiquattrorecustodisce il manoscritto inedito dello scrittore, un segreto scottante. Il fantasma dell'amico Giorgio S., sparito nel nulla, lo tormenta ed è oppresso dalla maledizione della sua famiglia, una dinastia di “scribacchini” falliti. La sua agitazione attira l'attenzione di un osservatore d'eccezione...)

La salma di Calvino arrivò in un carro funebre scortato dalla polizia. Dovevo mettermi al lavoro, tirare fuori il taccuino speciale che mi ero portato dietro, un regalo di Lauretta. L'ultimo prima che tra noi tutto precipitasse. Lo aveva comprato a Londra. Marca Aspinal, fogli color avorio con bordi dorati. Era un peccato scriverci sopra, tanta raffinatezza mi paralizzava. Infatti, non lo avevo mai usato. Ora l'occasione giusta era finalmente giunta. Avrei onorato Calvino con uno dei prodotti pi