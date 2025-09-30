La notte che incontrai Italo Calvino in camera di rianimazione

(Puntate precedenti... Siena. Inviato a seguire il dramma di Italo Calvino, colpito da ictus, un giovane cronista finisce in un intrigo. È in possesso di un manoscritto che scotta e ha stretto un patto segreto con Giorgio S., l’amico giornalista che tutti credono rapito da terroristi e che, forse, potrebbe aver commesso un omicidio. Poi, all’alba del 19 settembre 1985, arriva una notizia…)
Alla fine mi toccò scriverlo l’articolo che non avrei mai voluto scrivere. Sono passati quarant’anni e non ho mai più avuto il coraggio di rileggerlo. Stamane l’ho cercato in una cassettiera, il piccolo cimitero che mi segue fedele in ogni trasloco. I cassetti, gonfi di roba che non ho il cuore di buttare, quasi non si aprono più: lettere mai spedite, foto polaroid sbiadite, biglietti ferroviari che non portano più da nessuna parte. Non pensavo di trovarlo, invece c’era: due pagine ingiallite e