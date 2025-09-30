Finzioni – ventiduesima puntata

La notte che incontrai Italo Calvino in camera di rianimazione

Antonio D'Orrico
30 settembre 2025 • 11:27Aggiornato, 30 settembre 2025 • 11:35

(Puntate precedenti... Siena. Inviato a seguire il dramma di Italo Calvino, colpito da ictus, un giovane cronista finisce in un intrigo. È in possesso di un manoscritto che scotta e ha stretto un patto segreto con Giorgio S., l’amico giornalista che tutti credono rapito da terroristi e che, forse, potrebbe aver commesso un omicidio. Poi, all’alba del 19 settembre 1985, arriva una notizia…)

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Finzioni, disponibile sulla app di Domani, sullo sfogliatore online e in edicola.

Alla fine mi toccò scriverlo l’articolo che non avrei mai voluto scrivere. Sono passati quarant’anni e non ho mai più avuto il coraggio di rileggerlo. Stamane l’ho cercato in una cassettiera, il piccolo cimitero che mi segue fedele in ogni trasloco. I cassetti, gonfi di roba che non ho il cuore di buttare, quasi non si aprono più: lettere mai spedite, foto polaroid sbiadite, biglietti ferroviari che non portano più da nessuna parte. Non pensavo di trovarlo, invece c’era: due pagine ingiallite e

Per continuare a leggere questo articolo

Antonio D'Orrico

Antonio D’Orrico, vite precedenti: governatore Club di Topolino, erede di Aldo Palazzeschi, cronista (Unità), inviato (Europeo), freelance (Epoca, Gente Viaggi, Vanity Fair), direttore (Leggere), direttore editoriale (Baldini & Castoldi), caporedattore e inviato speciale (Corriere della Sera), autore (Cambiare vita, Momenti di gloria, premio Coni 1991, Come vendere un milione di copie e vivere felici)