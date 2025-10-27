Finzioni – Ventitreesima puntata

La notte che incontrai Italo Calvino in camera di rianimazione

Chichita Calvino (Esther Judith Singer) depone fiori sulla tomba del marito Italo Calvino a Castiglione della Pescaia (Grosseto), in una immagine del 20 settembre 1985 (Foto Ansa)
Antonio D'Orrico
27 ottobre 2025 • 20:34

C’era un sacco di gente famosa ai funerali di Italo Calvino. I giornalisti correvano in giro appuntandone i nomi sui taccuini. Sembravano impegnati a raccontare un ricevimento mondano invece di una cerimonia funebre

(Puntate precedenti... Siena, settembre 1985. Italo Calvino muore e il giovane cronista Leo assiste ai funerali stretto in una morsa. Da una parte custodisce il manoscritto inedito dello scrittore, un segreto che scotta. Dall’altra è inquieto per la sorte di Giorgio S., il suo amico sparito misteriosamente) C’era un sacco di gente famosa ai funerali di Italo Calvino. I giornalisti correvano in giro appuntandone i nomi sui taccuini. Sembravano impegnati a raccontare un ricevimento mondano invece

