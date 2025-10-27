La notte che incontrai Italo Calvino in camera di rianimazione

C’era un sacco di gente famosa ai funerali di Italo Calvino. I giornalisti correvano in giro appuntandone i nomi sui taccuini. Sembravano impegnati a raccontare un ricevimento mondano invece di una cerimonia funebre
(Puntate precedenti... Siena, settembre 1985. Italo Calvino muore e il giovane cronista Leo assiste ai funerali stretto in una morsa. Da una parte custodisce il manoscritto inedito dello scrittore, un segreto che scotta. Dall’altra è inquieto per la sorte di Giorgio S., il suo amico sparito misteriosamente) C’era un sacco di gente famosa ai funerali di Italo Calvino. I giornalisti correvano in giro appuntandone i nomi sui taccuini. Sembravano impegnati a raccontare un ricevimento mondano invece