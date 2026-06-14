Dentro l’oscurità della violenza: l’indagine letteraria di Appanah

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Ci sono tre uomini in una stanza, uno è un poeta, un intellettuale; uno è un operaio originario dell’Algeria che vive in Francia; l’altro è un autista. La paura comincia dalle prime pagine, anche se questi uomini, di cui sappiamo poco, non hanno fatto ancora niente. Sappiamo di loro solo piccole note, strane coincidenze, riportate con la curiosità di chi li mette in fila: tutti e tre sono stati bambini belli, o almeno bambini a cui è stato detto che erano molto belli, a cui è stato trasmesso un