UN’OPERA MAGISTRALE

Dentro l’oscurità della violenza: l’indagine letteraria di Appanah

Raffaella Silvestriscrittrice
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14 giugno 2026 • 15:24

La scrittrice mauriziana inizia il suo libro da tre uomini: due hanno ucciso la propria compagna, uno ci ha provato. La notte nel cuore fa paura ed è straniante, ma la sua autrice sembra illuminata dalla luce della grande letteratura

Ci sono tre uomini in una stanza, uno è un poeta, un intellettuale; uno è un operaio originario dell’Algeria che vive in Francia; l’altro è un autista. La paura comincia dalle prime pagine, anche se questi uomini, di cui sappiamo poco, non hanno fatto ancora niente. Sappiamo di loro solo piccole note, strane coincidenze, riportate con la curiosità di chi li mette in fila: tutti e tre sono stati bambini belli, o almeno bambini a cui è stato detto che erano molto belli, a cui è stato trasmesso un

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Raffaella Silvestri
Raffaella Silvestri
Raffaella Silvestriscrittrice

Scrittrice, ha studiato Lettere e filosofia di genere a Helsinki e ha un master in Scienze sociali a Cambridge. Scrive di attualità, relazioni, questioni di genere. Ha una newsletter personale sul cinema, Velluto