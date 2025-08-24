Già il termine ebraico qabbalah, che significa “tradizione”, esprime l’abbacinante varietà di questo complesso di dottrine e speculazioni esoteriche - affacciatosi in anni recenti nell’immaginario collettivo grazie al sincretismo religioso e rilanciato persino dai fumetti giapponesi - dal periodo centrale del medioevo sempre più influenti anche al di là dell’ebraismo, in particolare nel mondo cristiano

All’interno dell’ebraismo la corrente della cabala è uno dei fenomeni di lungo periodo più complessi e interessanti. Questo insieme di dottrine e speculazioni esoteriche, affacciatosi in anni recenti nell’immaginario collettivo grazie al sincretismo religioso e rilanciato persino dai fumetti giapponesi, sino a qualche decennio fa restava indefinito, tanto che lo stesso termine manteneva il significato di “intrigo”. «Chi sa che imbroglio avranno fatto laggiù, che cabale? I poveri, ci vuol poco a farli comparir birboni» dice Agnese al cardinal Federigo (I promessi sposi, XXIV) per difendere Renzo.

La madre di Lucia sta parlando all’arcivescovo di Milano, cugino e successore di Carlo Borromeo. Proprio nel 1627, l’anno precedente quello in cui Manzoni fa iniziare il suo capolavoro, il colto cardinale aveva pubblicato De cabalisticis inventis libri duo, un trattato polemico contro la cabala ebraica e cristiana. E in gioventù il prelato aveva raccolto preziose opere cabalistiche, poi conservate nella Biblioteca Ambrosiana da lui fondata, e descritta con ammirazione nel romanzo. Difficile dunque che sia una scelta casuale la parola messa in bocca ad Agnese.

Già il termine ebraico qabbalah, che significa “tradizione”, esprime l’abbacinante varietà di questo complesso di dottrine, dal periodo centrale del medioevo sempre più influenti anche al di là dell’ebraismo, in particolare nel mondo cristiano. A questa contiguità ha dedicato studi decisivi uno dei massimi esponenti della cultura ebraica contemporanea, Gershom Scholem, del quale Saverio Campanini ha curato tre brevi testi (Cabbalisti cristiani, Adelphi) seguiti da un suo rigoroso saggio.

Erudito dal sapere sterminato, Scholem definì una volta il suo metodo storico con una frase che vuole restituire tutta la difficoltà della sua ricerca: «La filologia di una disciplina mistica come la Qabbalah ha in sé qualcosa di ironico». Campanini spiega come lo studioso avesse intuito «che di quell’ironia avrebbe dovuto farsi oggetto, in altre parole accettare l’origine oscura del sapere cabbalistico, che vuol dire ricevuto, per riuscire, in una reincarnazione inconcepibile a priori, a tramandarlo». Ricevere e tramandare: ecco la Qabbalah, appunto tradizione.

Il riferimento principale delle sue dottrine è la Bibbia, con le sue inesauribili interpretazioni. Non a caso molti testi cabalistici – con altri spesso suggestivi, dai miti babilonesi alla poesia contemporanea – costellano La sposa mistica (Einaudi) di Giulio Busi. Lo studioso aveva già curato il testo più famoso della Qabbalah, lo Zohar, “il libro dello splendore” (Sefer ha-zohar) scritto in aramaico, e ora l’antologia percorre il tema mistico per eccellenza, quello del rapporto tra Dio e l’uomo, a partire dal celeberrimo Cantico dei cantici biblico, poemetto erotico dalla fortuna immensa.

A conferma della suggestione dei testi cabalistici è anche il recente studio di un suo argomento centrale, “il Femminile divino”, che Moshe Idel (L’apoteosi del Femminile nella Qabbalah, Adelphi) ha il coraggio di definire fuori moda, nonostante l’attuale ideologia femminista con la quale polemizza senza imbarazzi. «Il dispotismo intellettuale inerente alla teoria monolitica di genere, che annulla le voci diverse dei testi riducendole a una sola melodia, è una triste storia accademica che inficia la ricchezza, l’ambiguità e le ambivalenze dei temi presi in esame».

Idel, di cui Adelphi ha pubblicato importanti ricerche sui rapporti della Qabbalah con l’eros e con il male primordiale, mostra le connessioni e le reciproche influenze tra i cabalisti e gli ambienti religiosi dove vivevano: dal mondo cristiano medievale (in Spagna e in Germania) a quello islamico in età ottomana, dal centro di Safed, in Galilea, fino alla Turchia del falso messia Shabbetay Tzevi convertitosi all’islam. E sottolinea l’importanza di temi ovviamente presenti nel giudaismo rabbinico, come le «vicende storico-mitiche» della nazione ebraica e il valore dello shabbat, ma anche le influenze cabalistiche sull’esoterismo moderno e sulla psicanalisi.

Gli studi di Scholem muovono dal successo della Qabbalah cristiana, «lo shock» che s’impone nell’umanesimo grazie a Pico della Mirandola e, poco più tardi, a Johannes Reuchlin.

Primo non ebreo che nelle sue celebri tesi (conclusiones) aveva fatto conoscere la tradizione cabalistica, nel 1490 il giovane genio, che morirà quattro anni dopo, incontra a Firenze e avvince con le sue intuizioni l’erudito giunto dalla Germania.

Reuchlin, del quale Scholem arriva a considerarsi «una sorta di reincarnazione», è l’uomo che «ha fatto nascere la scienza dell’ebraismo in Europa». Già nel 1494 l’umanista tedesco pubblica il De verbo mirifico, la prima opera dedicata per intero alla Qabbalah, dove la «parola miracolosa» è il nome ebraico di Dio, che si trasforma, passando dall’età dei patriarchi a quella della legge per culminare nell’era della grazia, con Gesù. Del 1517 è infine il De arte cabalistica, dedicato a papa Leone X, che segna «il vero avvio della ricerca sulla Qabbalah in Europa».

Da quest’opera di Reuchlin si dipanano, per oltre quattro secoli, le più diverse linee interpretative della Qabbalah. Secondo il suo autore, che si era basato su una miscellanea di testi cabalistici medievali (identificata in un manoscritto ora a New York dallo stesso Scholem grazie a «un colpo di fortuna»), la Qabbalah contiene la «rivelazione primordiale» comunicata allo stesso Adamo e sviluppata dal popolo d’Israele a partire da Abramo o da Mosè.

Per presentare questa tradizione come preannuncio del cristianesimo, già nella Spagna del XIII secolo circolavano una serie di testi cabalistici falsificati, scritti da ebrei convertiti allo scopo di convertire i correligionari: un genere letterario molto influente e di grande interesse, già praticato nell’antichità da testi di propaganda del giudaismo e del cristianesimo.

Più tardi, nel contesto dell’illuminismo europeo la Qabbalah viene interpretata, all’opposto, come una forma di panteismo o addirittura di ateismo. O ancora, come derivazione (o deviazione) da antiche dottrine gnostiche.

La conseguenza è l’entrata delle dottrine cabalistiche nell’ambito della storia della filosofia e poi negli studi storico-religiosi, ma anche nella galassia della teosofia, fino alle “ciarlatanerie” dell’occultismo. Scholem rivendica invece, con ragione, che «la mistica ebraica nelle sue molteplici configurazioni sia considerata una forma legittima del modo in cui gli ebrei hanno visto se stessi, la realtà esteriore e il loro mondo interiore, la loro esperienza religiosa e le sue metamorfosi nel corso della storia, ma anche le sue crisi mortali o portatrici di nuova vita».

Grazie anche al fenomeno, da lui appassionatamente indagato, della Qabbalah cristiana. Che, con tutte le possibili e doverose distinzioni, conferma una volta di più la profonda e inestricabile vicinanza tra il mondo ebraico e quello cristiano, di nuovo molto studiata con risultati sorprendenti.

