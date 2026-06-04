La provincia dei Laguna Bollente: «Qui nasce arte interessante»

Sono la band veneta del momento, raccontano precarietà, noia e lavoro: «Internet una volta era uno spazio di libertà». Sul loro cameo ne Le città di pianura: «Non bisogna stare sempre sul carro dei vincenti per poter fare qualcosa di bello»

true false

I Laguna Bollente sono la band veneta del momento. Raccontano la provincia, la precarietà, la televisione, internet, il lavoro, la noia e tante altre cose di questi anni infausti. Al tempo stesso, sembrano venuti da un’altra epoca della musica alternativa italiana. Dunia Maccagni ed Elia Fabbro mi danno appuntamento fuori dall’orario di ufficio, il che mi fa pensare che abbiano una sorprendente vita parallela da impiegati. «Ai tempi dei nostri primi EP, Fantacesso e Nord Sud Ovest Sert, stavamo