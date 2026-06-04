Cultura

La provincia dei Laguna Bollente: «Qui nasce arte interessante»

I Laguna Bollente sono un duo di musicisti, Dunia Maccagni ed Elia Fabbro (courtesy Laguna Bollente)
I Laguna Bollente sono un duo di musicisti, Dunia Maccagni ed Elia Fabbro (courtesy Laguna Bollente)
I Laguna Bollente sono un duo di musicisti, Dunia Maccagni ed Elia Fabbro (courtesy Laguna Bollente)
Edoardo Vitale
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04 giugno 2026 • 07:00

Sono la band veneta del momento, raccontano precarietà, noia e lavoro: «Internet una volta era uno spazio di libertà». Sul loro cameo ne Le città di pianura: «Non bisogna stare sempre sul carro dei vincenti per poter fare qualcosa di bello»

I Laguna Bollente sono la band veneta del momento. Raccontano la provincia, la precarietà, la televisione, internet, il lavoro, la noia e tante altre cose di questi anni infausti. Al tempo stesso, sembrano venuti da un’altra epoca della musica alternativa italiana. Dunia Maccagni ed Elia Fabbro mi danno appuntamento fuori dall’orario di ufficio, il che mi fa pensare che abbiano una sorprendente vita parallela da impiegati. «Ai tempi dei nostri primi EP, Fantacesso e Nord Sud Ovest Sert, stavamo

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Edoardo Vitale
Edoardo Vitale
Edoardo Vitale

Edoardo Vitale è uno scrittore. Gli straordinari (Mondadori 2024) è il suo primo romanzo.