La realtà è l’unico reality che compete con Temptation

Dal Premio Strega con il caso Mari-Murgia alle uscite trumpiane su Meloni: Mediaset pensava che a togliere gli ascolti al suo programma estivo potessero essere i mondiali. Ma non aveva tenuto conto della temptationizzazione della realtà. L’unica vera egemonia (sotto)culturale a cui dovremmo pensare
So che auto-citarsi è quanto di più inelegante, ma esattamente un anno fa, sulle pagine di questo giornale, mi ero spinta in una proposta poco modesta e molto indecente: «È il tempo giusto per Temptation Strega». Le chiamano profezie autoavveranti. Detto fatto, l’inizio della quattordicesima stagione di Temptation Island coincide con lo scandalo nato nel van del più prestigioso premio letterario italiano e rapidamente propagato tra ogni intercapedine del discorso pubblico, assetato di pettegolez