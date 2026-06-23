La realtà è l’unico reality che compete con Temptation

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So che auto-citarsi è quanto di più inelegante, ma esattamente un anno fa, sulle pagine di questo giornale, mi ero spinta in una proposta poco modesta e molto indecente: «È il tempo giusto per Temptation Strega». Le chiamano profezie autoavveranti. Detto fatto, l’inizio della quattordicesima stagione di Temptation Island coincide con lo scandalo nato nel van del più prestigioso premio letterario italiano e rapidamente propagato tra ogni intercapedine del discorso pubblico, assetato di pettegolez