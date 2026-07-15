La riscoperta della Dorona, l’uva d’oro della Laguna

A pochi chilometri da Piazza San Marco cresce la Dorona veneziana, un vitigno identitario quasi scomparso dopo l’alluvione del 1966 e sopravvissuto tra pochi filari dimenticati. Una specie che può essere coltivata solo nelle isole della laguna e che attira visitatori in cerca di una città diversa: agricola, silenziosa e scandita dai ritmi della natura

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di come la lingua della moda si intreccia con quella del settore gastronomico, dalla foodification dei vestiti alle collaborazioni tra grandi chef e maison. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, i