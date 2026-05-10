La rivoluzione editoriale di Giangiacomo Feltrinelli in un romanzo a fumetti

Alla parabola del fondatore della casa editrice è dedicato il romanzo a fumetti di Toffolo e D’Antona. Un libro che fa emergere la dialettica fra le sue idee e l’impero che i suoi eredi hanno fatto prosperare
Sorge lungo l’antico tracciato delle mura spagnole come un’immensa lama di vetro e cemento, monolite trasparente che seziona il cielo, la sede della Fondazione Feltrinelli a Milano. Progettata dallo studio svizzero Herzog & de Meuron, si tratta contemporaneamente della celebrazione di una grande avventura capitalistica e dell’archivio della memoria del movimento operaio. Come si conciliano queste due dimensioni apparentemente contraddittorie? Nello stesso modo in cui convivevano nella figura de