a volte ritornano

La scomparsa del padre, quanto è difficile ridefinirsi

Giacomo Giossi
23 marzo 2026 • 07:00

Il tramonto della figura paterna non è stato il tramonto del maschilismo aggressivo ed estremo. Negli ultimi anni saggi, romanzi e film hanno preso a riesplorare queste profonde contraddizioni

La paternità è sempre stata prima di ogni altra cosa un fattore di potere e di possesso. Una declinazione sulle cose, un’estensione di sé sul resto, prima ancora che un fatto genetico e riproduttivo. Del resto la certezza della paternità dal punto di vista genetico arriva solo negli anni Sessanta, prima di allora c’era solo una certezza di maternità e il padre era tale solo come ruolo sociale, a partire dalla donna che gli doveva rispetto e aveva obblighi di fedeltà nei suoi confronti oltre ai q

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Giacomo Giossi
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Giacomo Giossi ha frequentato licei, fabbriche e scuole serali. Ha vissuto come molti lombardi di provincia a Milano per poi fuggire a Parigi e per trovare infine rifugio a Venezia. Si occupa di critica culturale e scrive di letteratura contemporanea, in particolare di quella italiana. Ha pubblicato nelle raccolte Si sente la voce (2012) e Milano d’autore (2014). Collabora per varie case editrici