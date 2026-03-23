La scomparsa del padre, quanto è difficile ridefinirsi

Il tramonto della figura paterna non è stato il tramonto del maschilismo aggressivo ed estremo. Negli ultimi anni saggi, romanzi e film hanno preso a riesplorare queste profonde contraddizioni

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La paternità è sempre stata prima di ogni altra cosa un fattore di potere e di possesso. Una declinazione sulle cose, un’estensione di sé sul resto, prima ancora che un fatto genetico e riproduttivo. Del resto la certezza della paternità dal punto di vista genetico arriva solo negli anni Sessanta, prima di allora c’era solo una certezza di maternità e il padre era tale solo come ruolo sociale, a partire dalla donna che gli doveva rispetto e aveva obblighi di fedeltà nei suoi confronti oltre ai q