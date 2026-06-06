La scrittrice Kiran Desai: «Volevo scrivere della solitudine, nel mondo globalizzato»

Con il suo ultimo romanzo La solitudine di Sonia e Sunny (Adelphi 2026), l’autrice ha trasformato la scrittura in una forma di resistenza: quello della sensazione di isolamento «è un tema politico, in senso ampio. Ma è così presente nella mia vita che mi interessava scriverne sia in termini emotivi sia intellettuali»

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Se scrivere un romanzo è un atto di devozione, Kiran Desai ha trasformato la scrittura in una forma di resistenza. Con La solitudine di Sonia e Sunny (Adelphi, 2026), l’autrice indiana torna al romanzo dopo quasi vent’anni di silenzio narrativo, consegnandoci un’opera monumentale: «Molti si chiedevano se stessi davvero lavorando, tutti quei giorni, tutti quegli anni. La risposta è sì. Sette giorni su sette. Ma la scrittura era diventata… la mia vita. E la mia vita non esisteva separatamente dal