Il colloquio

La scrittrice Kiran Desai: «Volevo scrivere della solitudine, nel mondo globalizzato»

CRISTINA KIRAN PIOTTI
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06 giugno 2026 • 18:00

Con il suo ultimo romanzo La solitudine di Sonia e Sunny (Adelphi 2026), l’autrice ha trasformato la scrittura in una forma di resistenza: quello della sensazione di isolamento «è un tema politico, in senso ampio. Ma è così presente nella mia vita che mi interessava scriverne sia in termini emotivi sia intellettuali»

Se scrivere un romanzo è un atto di devozione, Kiran Desai ha trasformato la scrittura in una forma di resistenza. Con La solitudine di Sonia e Sunny (Adelphi, 2026), l’autrice indiana torna al romanzo dopo quasi vent’anni di silenzio narrativo, consegnandoci un’opera monumentale: «Molti si chiedevano se stessi davvero lavorando, tutti quei giorni, tutti quegli anni. La risposta è sì. Sette giorni su sette. Ma la scrittura era diventata… la mia vita. E la mia vita non esisteva separatamente dal

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CRISTINA KIRAN PIOTTI
CRISTINA KIRAN PIOTTI
CRISTINA KIRAN PIOTTI

Giornalista freelance italo-indiana, laureata presso la scuola di giornalismo dell'Università di Milano e ha conseguito un Master in Approccio globale al management in India presso la Ca' Foscari Challenge School di Venezia. Vive tra Milano e Mumbai e collabora con diversi quotidiani e riviste italiane e indiane, tra cui D - Repubblica, Sole 24 Ore, HTSI, Wired e Mint.