Ubriachi di content, la sfida di far pagare il giornalismo sul vino

La storica rubrica di Robert Camuto su Wine Spectator è stata tagliata per ragioni di budget. Una storia piccola, ma rappresentativa di qualcosa di più grande: il giornalismo enogastronomico di qualità non ha più chi lo finanzia

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di abitudini e trend culinari che diventano cringe. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link