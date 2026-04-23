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Ubriachi di content, la sfida di far pagare il giornalismo sul vino

Jacopo Cossater
23 aprile 2026 • 19:42

La storica rubrica di Robert Camuto su Wine Spectator è stata tagliata per ragioni di budget. Una storia piccola, ma rappresentativa di qualcosa di più grande: il giornalismo enogastronomico di qualità non ha più chi lo finanzia

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sull’app di Domani e in edicola

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Jacopo Cossater
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Jacopo Cossater

Giornalista, è specializzato nel racconto del vino e appassionato delle sue ripercussioni sociali. È senior editor di Intravino, uno dei blogzine italiani più popolari e longevi, e ha cofondato il magazine cartaceo Verticale.