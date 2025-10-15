Cultura

“La vita va così”, la Fiaba troppo fiabesca di Riccardo Milani apre la Festa del Cinema

Gli attori di La vita va così - Credits: Claudio Iannone
Teresa Marchesi
15 ottobre 2025 • 19:34Aggiornato, 15 ottobre 2025 • 19:34

A Milani dobbiamo rispetto e gratitudine, ha coltivato l’arte della commedia sociale quando non era di moda. Ma guai se non si è onesti con gli autori bravi

Due anni fa la Festa del Cinema di Roma, sotto la neo-direttrice artistica Paola Malanga, ebbe l’intuito di puntare su C’è ancora domani come film d’apertura. Il resto è storia, come gli oltre 50 milioni incassati dall’opera prima di Paola Cortellesi. Sono vicende che creano legami solidi e sacrosanti tra artisti e festival, “fanno famiglia”. Tant’è che quest’anno Cortellesi si presta (lei così schiva) come presidente di giuria e la commedia di apertura, La vita va così, è di suo marito Riccardo

Critica cinematografica e regista. Ha seguito per 27 anni come inviata speciale i grandi eventi di cinema e musica per il Tg3 Rai. Come regista ha diretto due documentari, Effedià - Sulla mia cattiva strada, su Fabrizio De André, presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lincoln Center di New York, premiato con un Nastro d'Argento speciale, e Pivano Blues, su Fernanda Pivano. presentato in selezione ufficiale alla Mostra di Venezia e premiato come miglior film dalla Giuria del Biografilm Festival.