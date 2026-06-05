L’Amadeus di Schrödinger. È sia dentro sia fuori della Rai

true false

Il gatto nella scatola di Schrödinger è contemporaneamente sia vivo che morto. Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte Amadeus, al momento si trova nella stessa situazione paradossale: contemporaneamente fuori e dentro la Rai. Anche se forse sarebbe più corretto figurarselo in un pacco, quello blu di Affari tuoi che a lungo l’inquieto conduttore ha tenuto saldo tra le mani, garantendo ascolti di ferro e continuità con il suo memorabile quinquennio sanremese. Sono passati solo due anni dalla sua