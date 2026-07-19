MAPPA SENTIMENTALE DEGLI USA ATTRAVERSO LA MUSICA/1

L’anima blues di Atlanta, i diavoli di Cat Power

Cat Power al Montreux Jazz Festival nel 2019 (foto Epa)
Cat Power al Montreux Jazz Festival nel 2019 (foto Epa)
Cat Power al Montreux Jazz Festival nel 2019 (foto Epa)
Giovanna Taverni
Segui Domani su Google
19 luglio 2026 • 16:39

Chan Marshall (questo il suo vero nome) è nata nella stessa terra di Blind Willie McTell. Non è dato sapere se sia cresciuta ascoltando le sue canzoni. Di certo con la sua voce non ha fatto altro che tirare fuori i suoi demoni, cantando. Alla ricerca di un angolo di paradiso in terra, un posto dove stare bene, e dove sia possibile acquietare i fantasmi.

«Once I wanted to be the greatest». Cat Power voleva essere la più grande e non aveva paura di cantarlo in The Greatest, uno dei suoi pezzi più audaci, invecchiato di vent’anni e ancora moderno. Da allora ci sono state cadute e risalite, capita che la vita si metta di traverso, e Cat Power è stata spesso fraintesa o dimenticata, nonostante abbia quella voce così riconoscibile – un graffio selvatico e commovente, che quando lo ascolti fa tremare l’anima. Chan Marshall (questo il suo vero nome)

Giovanna Taverni
Giovanna Taverni
Giovanna Taverni

Nasce nel 1983. Scrive. Ha fondato la rivista online L’indiependente. Per Domani collabora con le pagine culturali.