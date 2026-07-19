L’anima blues di Atlanta, i diavoli di Cat Power

Chan Marshall (questo il suo vero nome) è nata nella stessa terra di Blind Willie McTell. Non è dato sapere se sia cresciuta ascoltando le sue canzoni. Di certo con la sua voce non ha fatto altro che tirare fuori i suoi demoni, cantando. Alla ricerca di un angolo di paradiso in terra, un posto dove stare bene, e dove sia possibile acquietare i fantasmi.

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«Once I wanted to be the greatest». Cat Power voleva essere la più grande e non aveva paura di cantarlo in The Greatest, uno dei suoi pezzi più audaci, invecchiato di vent’anni e ancora moderno. Da allora ci sono state cadute e risalite, capita che la vita si metta di traverso, e Cat Power è stata spesso fraintesa o dimenticata, nonostante abbia quella voce così riconoscibile – un graffio selvatico e commovente, che quando lo ascolti fa tremare l’anima. Chan Marshall (questo il suo vero nome)