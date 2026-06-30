Laura Pérez: «Le autrici ampliano gli orizzonti del fumetto»

La fumettista e artista spagnola sarà al festival d’illustrazione transfemminista romano. «Quando andavo al liceo quel mondo era incentrato su stereotipi maschili. Ora meno». Il suo ultimo graphic novel Totem, pubblicato in Italia da Oblomov, si muove tra ricordi e sogni

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Mentre è in casa intenta a modellare la creta, una scultrice ascolta la notizia del ritrovamento del corpo di una giovane donna scomparsa. L’ipotesi è che sia stata vittima di un rituale. La ragazza inizia a ricordare un viaggio in auto fatto con la sua ex compagna, attraverso il deserto dell’Arizona. Si apre così Totem, l’ultima opera della pluripremiata fumettista e illustratrice spagnola Laura Pérez, pubblicata in Italia da Oblomov: una graphic novel che si muove tra ricordi e sogno, esploran