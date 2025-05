La serata conclusiva a Basilea, Svizzera. Secondo posto per Israele, tra le contestazioni dei manifestanti. Terzo posto all’Espresso Macchiato di Tommy Cash. Ultimo per Gabry Ponte

L’Austria del 24enne JJ vince l'Eurovision Song Contest 2025 con la canzone Wasted Love. Lucio Corsi raggiunge il quinto posto, al termine di una serata molto italiana: ultimo posto per Gabry Ponte in gara per San Marino e ottavo per gli albanesi Shkodra Elektronike, cittadini italiani. Tra le conduttrici Michelle Hunziker. Terzo posto all’Espresso Macchiato di Tommy Cash.

Israele è arrivato al secondo posto, premiato da un televoto massiccio. Prima dell’esibizione di Yuval Raphael, alcuni manifestanti filo-palestinesi hanno cercato di forzare la sicurezza della St. Jakobshalle per raggiungere il palco.

La classifica

LA CANZONE VINCITRICE

