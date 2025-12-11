Le angoscianti cene di classe, Mari e la sua perfida commedia

I convitati di pietra, ultimo libro dello scrittore e milanese, è un romanzo di affabulazione a orologeria. Tutti noi abbiamo vissuto la singolare ambiguità delle cene di classe, fatte di momenti prodigiosi in cui il tempo sembra essersi arrestato, eravamo giovani, ci credevamo immortali, anche se appena si scrosta la nostalgia quello che rimane è il disincanto di individui che poco hanno da spartire fra di loro