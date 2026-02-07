Le farfalle senza colore, l’appiattimento cromatico che testimonia il cambiamento climatico

Lo scolorimento delle ali diventa una risposta diretta alle azioni antropiche e una strategia di sopravvivenza in ambienti alterati, come per esempio la deforestazione dell’Amazzonia
C’erano una volta le farfalle colorate dell’Amazzonia, splendidi lepidotteri dalle ali rosso acceso, blu iridescente, giallo brillante, arancio o verde che volavano sulle cime degli alberi, vicino ai fiumi e nel cuore del sottobosco pluviale, partecipando con leggerezza al delicato equilibrio dell’ecosistema. Con la devastazione e la frammentazione degli habitat vitali di migliaia di specie, però, i loro colori vivaci – prodotti non da pigmenti bensì da particolari interazioni con la luce delle