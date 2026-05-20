Le ragazzine immaginano il mondo. Storia di Giovanna d’Arco

La ragazzina di Valeria Parrella è un romanzo in cui Giovanna d’Arco è la pulzella d’Orléans che in abiti maschili guida l’esercito francese, ma anche – soprattutto – una ragazzina che dice no al potere, alla violenza, al sopruso. E per questo no rischia la propria vita. Un estratto del libro uscito per Feltrinelli

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«Ho sognato qualcosa di bellissimo ma non me lo ricordo». E si lanciò fuori dalla coperta, passò su sua sorella Caterina senza badare a non schiacciarla, ebbe un brivido di freddo quando arrivò con i piedi sulla terra battuta e, mentre la mamma le infilava la veste di lana dalla testa come si fa con i bambini piccoli, le disse ancora: «Ho sognato qualcosa di bellissimo ma non me lo ricordo». «Cosa fai quando ti svegli dopo un sogno?» «Mi sveglio». «Sì, Jeannette, ma appena sveglia cosa fai?» «Ap