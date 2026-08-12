Le tutele sui pacchetti turistici: come reclamare i propri diritti

Per il turista il cibo è anche il racconto che lo accompagna. Ma quando quel racconto si trasforma in informazione commerciale, si esce dal campo della suggestione e si entra in quello del diritto: ecco come la legge interviene quando l’esperienza promette caratteristiche che in realtà non possiede

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo dei mutamenti prodotti dalle nostre vacanze, a partire dai gusti che si ibridano. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuit