Vero poliglotta in grado di leggere anche l’armeno, fu il collaboratore più stretto di Leone XIII: qualcuno pensa che fu lui a guidare il pontefice, non viceversa. E c’è un filo rosso che lega quest’esperienza al pontificato di Prevost

È il 16 dicembre 1913. Da tempo il papa, angosciato, confida a diversi interlocutori di avvertire sempre più minacciosi i venti che avrebbero portato al «guerrone», come aveva preso a chiamarlo. Pio X si sarebbe spento otto mesi più tardi, all’inizio del conflitto mondiale, e in quella prima notte della novena di Natale, quasi all’improvviso, muore a settant’anni il cardinale Mariano Rampolla del Tindaro, il grande sconfitto nel conclave del 1903 che molti considerano ancora papabile.

La vicenda del prelato siciliano è legata indissolubilmente a Leone XIII, di cui a sorpresa Prevost ha voluto riprendere il nome. «Diverse sono le ragioni» ha spiegato il pontefice il 10 maggio ai cardinali, ma «principalmente» perché l’enciclica Rerum novarum per la prima volta «affrontò la questione sociale» e oggi vi sono «nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro».

Dal 1870 lo stato pontificio non esisteva più e, dopo la presa di Roma, soltanto la basilica, i palazzi e una minima parte dei giardini vaticani erano stati lasciati alla Santa sede. Lo stesso Rampolla, che dal 1887 era stato segretario di stato di Leone XIII, viveva nella palazzina di Santa Marta, sul lato meridionale di San Pietro, in territorio italiano.

Un vecchio tavolo tarlato

A entrare nell’abitazione del prelato è dunque Cesare Bertini, il commissario di Borgo che nei suoi «ricordi di un funzionario di polizia», pubblicati vent’anni più tardi (Ai tempi delle Guarentigie), descrive la stanza di Rampolla. «Un vecchio tavolo tarlato, carico di libri e di carte, formava il solo e vero studio del gran cardinale. Presso quel tavolo, una vecchia poltrona, la cui spalliera per rimaner diritta e soffice era legata con spago, insieme a vecchi panciotti e brandelli di calzoni, che formavano cuscino».

Per il resto, cumuli di «libri, opuscoli, lettere e manoscritti. Ovunque fogli con appunti di archeologia, di storia, ovunque pagine di latino e di greco. In mezzo a questo disordine, fra un groviglio immenso di carte, di piccole chiavi, una vera montagna di libri ostruiva tutto il vano di una finestra chiusa, e la polvere posava indisturbata per ogni dove. Sul letto, coperte logore, scolorite dal tempo e dall’uso». Oltre un tramezzo, tra «zucchetti rossi e sigari di Avana», accanto a «statuine di argento di santi e di beate, giaceva un astuccio che rivelò alla luce una meravigliosa penna d’oro, tempestata di brillanti», dono di papa Pecci al suo collaboratore.

Gli eredi chiedono che siano tutelati i loro interessi e a occuparsi delle ultime volontà di Rampolla, che non si trovano, è la giustizia italiana. Responsabile del furto sembra essere il cameriere del prelato. La questione non viene però chiarita e il 23 maggio successivo il domestico è condannato dal tribunale penale di Roma a quattro mesi e venti giorni di detenzione, ma soltanto per la sottrazione di un paio di pantofole e di cinque bottiglie di vino.

La scelta di Leone XIII

Sopravvissuto dieci anni alla morte di Leone XIII, il cardinale era stato il suo quarto (e ultimo) segretario di stato. Il primo, Alessandro Franchi, muore nel 1878 cinque mesi dopo la nomina. Il secondo, Lorenzo Nina, digiuno di diplomazia, per divergenze con il pontefice e con i suoi uomini di fiducia – detti «i perugini» per la provenienza dalla diocesi dove Pecci era stato vescovo per un trentennio – viene rimosso e sostituito già nel 1880 da Ludovico Jacobini.

Anche questi però muore nel 1887, e la scelta del papa cade allora su Mariano Rampolla, reduce da quattro difficili anni trascorsi a Madrid come nunzio apostolico, cioè ambasciatore del pontefice. Il prelato è nominato al vertice della segreteria di stato e creato cardinale appena quarantaquattrenne, al culmine di una carriera lampo ora ricostruita da Jean-Marc Ticchi in una minuziosa biografia pubblicata dall’Archivio vaticano.

Non a torto lo storico francese colloca la traiettoria di Rampolla sullo sfondo del romanzo di Federico De Roberto I viceré, di poco successivo e ambientato nel catanese. Mariano nasce infatti nel 1843 da una famiglia aristocratica a Polizzi Generosa, tra i monti delle Madonie, e a tredici anni, «per difendere il papa», si trasferisce nella Roma dove si sta consumando il potere temporale pontificio.

È ammesso dapprima nel seminario di San Pietro, poi nell’antico ed esclusivo collegio Capranica – dei 53 allievi del suo corso, cinque diventeranno cardinali e quattro vescovi – ma studia anche alla Sapienza e nell’Accademia dei nobili ecclesiastici, fucina dei futuri diplomatici pontifici. Vero poliglotta in grado di leggere anche l’armeno e attratto per tutta la vita dagli studi eruditi, nel 1868 il giovane prete viene scelto per tenere nella basilica vaticana alla presenza di Pio IX un discorso in latino sulla cattedra di Pietro: quasi un presagio del suo destino al servizio della Santa sede in un ruolo di primissimo piano e in un’epoca del tutto nuova.

Intransigenza e pragmatismo

Su uno scenario europeo e mondiale in rapida mutazione, dopo oltre un millennio il papato si trova senza un territorio. È il trauma costituito dalla “questione romana”, che anche Pecci – eletto nel 1878 dopo i trentadue anni di Pio IX – risente profondamente per un intero quarto di secolo. È un altro pontificato interminabile e dai molteplici aspetti, diviso «tra intransigenza e pragmatismo», come sintetizzerà lo storico René Rémond. Le testimonianze dell’epoca, le fonti d’archivio e le confidenze di Rampolla non sono univoche sul suo rapporto con Leone XIII, un conservatore capace d’intelligenti intuizioni e aperture. In un ambiente vaticano dove «a fianco dei teologi, un nuovo personaggio è entrato, “l’opinione”, questa regina del mondo» osserva acutamente un corrispondente francese alla morte del vecchissimo pontefice che aveva concesso le prime interviste.

Tagliente è nel 1893 il giudizio del presidente del senato italiano, il massone Domenico Farini: «Mentre Pio IX era un credente, parlava dei pettegolezzi della città e si occupava degli interessi religiosi, Leone XIII parla e si occupa sempre di politica, dimenticando persino d’impartire la benedizione papale. Egli vuole veder e fare tutto da sé, anche nei più piccoli dettagli». Morto poi il papa – confida Geremia Bonomelli, uno dei vescovi italiani più innovatori – «per me è sempre mistero se Rampolla guidasse Leone o Leone tirava a rimorchio Rampolla».

Fatto sta che già nel 1891 l’ambasciata austriaca classifica il segretario di stato, filofrancese, tra i cardinali da escludere nella successione papale. In curia si muove il “nucleo tedesco” studiato da Luciano Trincia, che in seguito – grazie anche a un diario inedito (Conclave e potere politico, Studium) – ha ricostruito l’elezione del 1903.

A nome dell’imperatore austriaco l’arcivescovo di Cracovia pronuncia il veto contro Rampolla, che comunque non avrebbe raccolto i suffragi necessari. «Abbiamo bisogno di un papa vescovo, non di un papa politico» dichiara già prima del conclave il cardinale polacco. E viene eletto Giuseppe Sarto, il patriarca di Venezia, che sceglie il nome di Pio X.

