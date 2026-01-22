Leonardo DiCaprio non ha bisogno di un altro Oscar, DiCaprio è l’Oscar

Mentre si ricondividono le foto del 2016, lui è uno dei pochi che ha ragione di aver nostalgia di quell’anno. Aveva vinto per Revenant, oggi è di nuovo candidato. Ma il tempo è galantuomo, l’Academy un po’ meno
Non è chiaro se siamo sempre stati così nostalgici o se si tratta di un effetto della pesante esposizione ai ricordi con cui ci bombardano il nostro smartphone, qualsiasi piattaforma di streaming e tutto ciò che ha un collegamento a una rete internet. L’ultima passione degli utenti di Instagram, sempre ben disposti ad auto-nostalgizzarsi con gallerie del passato recente, è quella di condividere scatti del 2016 per una sorta di bilancio collettivo su questo ultimo pazzo decennio, iniziato con Don