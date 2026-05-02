spaghetti&moretti

Lezioni di stile da Hemingway. Ora il caso Garlasco è kafkiano

Antonio D'Orrico
02 maggio 2026 • 13:34

Conrad diceva che la scrittura ideale è l’Avviso ai naviganti. Il bollettino di corsa dei cavalli è meglio ancora. I nuovi sviluppi sul delitto di Chiara Poggi, su Sempio e Stasi, fanno venire alla mente Il processo di Kafka

D omenica scorsa  Leggo Quelli che… Il giorno di Mario Cosani e Stefano Passarelli (All Aroundedizioni), il libro che non c’era sul quotidiano inventato da Gaetano Baldacci settant’anni fa. Fu il più bello di tutti ed è stato inspiegabilmente rimosso dalla storia della stampa italiana, come racconta Franco Contorbia nella prefazione. È una cosa che succede spesso nel nostro paese ai più bravi. Successe, per esempio, a Fulvio Bernardini, il Dottor Pedata, come lo chiamava Gianni Brera. Quando era

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Antonio D’Orrico, vite precedenti: governatore Club di Topolino, erede di Aldo Palazzeschi, cronista (Unità), inviato (Europeo), freelance (Epoca, Gente Viaggi, Vanity Fair), direttore (Leggere), direttore editoriale (Baldini & Castoldi), caporedattore e inviato speciale (Corriere della Sera), autore (Cambiare vita, Momenti di gloria, premio Coni 1991, Come vendere un milione di copie e vivere felici)