Lezioni di stile da Hemingway. Ora il caso Garlasco è kafkiano

Conrad diceva che la scrittura ideale è l’Avviso ai naviganti. Il bollettino di corsa dei cavalli è meglio ancora. I nuovi sviluppi sul delitto di Chiara Poggi, su Sempio e Stasi, fanno venire alla mente Il processo di Kafka

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D omenica scorsa Leggo Quelli che… Il giorno di Mario Cosani e Stefano Passarelli (All Aroundedizioni), il libro che non c’era sul quotidiano inventato da Gaetano Baldacci settant’anni fa. Fu il più bello di tutti ed è stato inspiegabilmente rimosso dalla storia della stampa italiana, come racconta Franco Contorbia nella prefazione. È una cosa che succede spesso nel nostro paese ai più bravi. Successe, per esempio, a Fulvio Bernardini, il Dottor Pedata, come lo chiamava Gianni Brera. Quando era