Spaghetti & moretti

L’Ia spiega La grande bellezza. E io mi bevo un buon rosé

Antonio D'Orrico
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31 luglio 2026 • 19:05

Sono stato a una festa tra i trulli a Castellana Grotte: è finita con una gigantesca spaghettata all’assassina. A Milano, dal mio archivio recupero il pezzo più sentimentale che ho scritto: un’intervista a Sabrina Ferilli

Sabato (scorso) Grande festa ieri sera tra i trulli a Castellana Grotte per il compleanno di Mercedes, amica cara e coraggiosa (da rianimatrice, ai tempi del Covid, si batté come una leonessa). C’è pure, regalo a sorpresa, la banda musicale che suona Azzurro. Bevo un brut rosé maremmano degno del suo nome mitologico: Kimera. (Oddio, non ho ancora visto l’Odissea). Il trionfo finale è una gigantesca spaghettata all’assassina. Un tassista ci riporta al B&B. Si chiama Pino, somiglia un po’ al sinda

Antonio D'Orrico
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Antonio D’Orrico, vite precedenti: governatore Club di Topolino, erede di Aldo Palazzeschi, cronista (Unità), inviato (Europeo), freelance (Epoca, Gente Viaggi, Vanity Fair), direttore (Leggere), direttore editoriale (Baldini & Castoldi), caporedattore e inviato speciale (Corriere della Sera), autore (Cambiare vita, Momenti di gloria, premio Coni 1991, Come vendere un milione di copie e vivere felici)