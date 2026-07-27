l’INTERVISTA

Il libraio Graziani: «Il caso Hoepli? Milano deve recuperare capacità visionaria»

Giacomo Giossi
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27 luglio 2026 • 18:39

Il libraio indipendente sulla crisi del settore: «Sbagliato inseguire Amazon sul suo terreno. La cura e l’attenzione verso il cliente sono diventati una parte essenziale della propria attività».  «C’è una cordata di imprenditori in trattativa» per rilevare i locali della storica libreria

Vittorio Graziani è tra i librai indipendenti più famosi d’Italia, il canale Instagram della libreria Centofiori – Graziani l’ha rilevata nel 2018 rilanciandola – che dispensa consigli librari è tra i più seguiti e il suo libro, Vendere libri è una cosa seria (UTET) pubblicato l’anno scorso è già considerato un classico tra chi vuole intraprendere la carriera di libraio o comunque è interessato ai meccanismi che muovono l’editoria. Nei mesi scorsi le cronache lo hanno citato in quanto rappresent

Giacomo Giossi
Giacomo Giossi
Giacomo Giossi

Giacomo Giossi ha frequentato licei, fabbriche e scuole serali. Ha vissuto come molti lombardi di provincia a Milano per poi fuggire a Parigi e per trovare infine rifugio a Venezia. Si occupa di critica culturale e scrive di letteratura contemporanea, in particolare di quella italiana. Ha pubblicato nelle raccolte Si sente la voce (2012) e Milano d’autore (2014). Collabora per varie case editrici