Il libraio Graziani: «Il caso Hoepli? Milano deve recuperare capacità visionaria»

true false

Vittorio Graziani è tra i librai indipendenti più famosi d’Italia, il canale Instagram della libreria Centofiori – Graziani l’ha rilevata nel 2018 rilanciandola – che dispensa consigli librari è tra i più seguiti e il suo libro, Vendere libri è una cosa seria (UTET) pubblicato l’anno scorso è già considerato un classico tra chi vuole intraprendere la carriera di libraio o comunque è interessato ai meccanismi che muovono l’editoria. Nei mesi scorsi le cronache lo hanno citato in quanto rappresent