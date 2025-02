Lo sapete cosa sia il romantasy? Non credo. E perché ce lo chiediamo? Poi ve lo dico (anche se non ve ne frega nulla). Intanto il termine: è una parola macedonia, di conio recente, che mischia il romance al fantasy. Il rosa è quello di appassionanti storie d’amore mixato alle strabilianti avventure e alle atmosfere del fantasy: allora, sì passione, ma anche magia e creature sovrannaturali.

E giù maghi, draghi volanti, fate, elfi, folletti. E loro storie, per chi è cresciuto leggendo la saga dei libri di Harry Potter, come epica contemporanea, l’Iliade e l’Odissea di fine e inizio millennio. (O almeno, speriamo, Il Signore degli Anelli).

Scritto per lo più da autrici, aggiunge al fantastico il fuoco della passione per un lettorato in larga parte femminile. ll romantasy che pure ha ambientazioni fantastiche, non rinuncia a ispirarsi a epoche storiche del passato e le relazioni romantiche che intreccia tra i personaggi sono spesso modellate sui topoi della letteratura cavalleresca.

Le trame e i personaggi sono spesso intrisi di femminismo, con protagoniste eroine tipicamente anti cliché raccontate come forti, indipendenti e capaci di salvarsi da sole, oppure come personaggi che rompono gli stereotipi e le convenzioni di genere.

Nel 2023, il romantasy esplode sui social media, soprattutto su TikTok. Come genere a sé stante è stato creato solo a partire dagli anni Dieci del 2000 in poi, in seguito al successo di autrici come l’americana Rebecca Yarros.

Nata nel 1981, una laurea in Storia, svolta nella sua carriera nel 2023 con la pubblicazione di Fourth Wing il primo libro della saga romance-fantasy The Empyrean. La sua casa editrice accompagnò il lancio del libro con una massiccia campagna pubblicitaria che aiutò il libro a diventare immediatamente un successo letterario, grazie al seguito ottenuto su Tik Tok. Pochi mesi dopo l’uscita Amazon Studios annunciò di aver acquistato i diritti del libro per una serie televisiva. Secondo quanto annunciato la saga sarà composta da cinque libri.

Yarros è prima

Tutto questo per dire finalmente che Onyx storm di Rebecca Yarros, per Sperling&Kupfer, il terzo attesissimo capitolo della saga Fourth Wing, è primo nella classifica dei libri più venduti di questa settimana. E non c’è n’è per nessuno. Solo l’autobiografia di papa Francesco Spera, per Mondadori, resiste e sale al secondo posto (67 punti contro i 100 di Yarros) grazie al lancio avvenuto con l’intervista concessa a Fazio che ha fatto il botto (era la puntata, domenica scorsa, cui ha partecipato anche Cecilia Sala).

I libri scritti da Rebecca Yarros sono un fenomeno mondiale e i tre volumi in cui è raccontata fino ad ora questa saga occupano oggi i primi tre posti in classifica dei bestseller del New York Times.

Rappresentano certamente uno dei fenomeni editoriali degli ultimi anni, in Italia come nel resto del mondo: la serie, infatti è stato tradotta in quaranta paesi. Per l’uscita del terzo volume, Sperling & Kupfer ha organizzato una festa per tutti i fan e le fan della saga in possesso dell’edizione speciale del libro.

L’evento si è svolto al Nepentha Club di Milano la sera stessa del lancio in contemporanea mondiale di Onyx Storm: ad animare la serata, con quiz e giochi, e per riportare tutti a TikTok, sono state le due creator Megi Bulla (@labibliotecadidaphne) e Martina Levato (@levv97). Fin qui il marketing. Il libro se ne avete voglia leggetelo. Qui una traccia.

Con l’amore guadagnato e perso, battaglie combattute e vinte, Onyx Storm è un altro viaggio tagliente sul dorso del drago. Dopo quasi 18 mesi al Basgiath War College, Violet Sorrengail sa che non c’è più tempo per le lezioni. Non c’è più tempo per l’incertezza. Poiché la battaglia è davvero iniziata e con i nemici che si avvicinano da fuori le mura e tra le loro fila, è impossibile sapere di chi fidarsi.Il viaggio metterà alla prova ogni briciolo del suo ingegno, della sua fortuna e della sua forza, ma lei farà di tutto per salvare ciò che ama: i suoi draghi, la sua famiglia, la sua casa e lui.

Il Nobel fa vendere come lo Strega

Rientra al nono posto La vegetariana di Han Kang per Adelphi. Il romanzo di una grande scrittrice. Un libro sensuale, provocante e violento, carico di immagini potenti, colori sbalorditivi e domande disturbanti.

È interessante notare che dopo il Nobel la back list della scrittrice coreana abbia venduto nei tre mesi successivi 137.675 copie e il suo libro più famoso, La vegetariana, nei tre mesi dopo il Nobel 65.900 copie, prima del Nobel 3.350 (dati Adelphi). Un effetto Nobel paragonabile allo Strega che testimonia la qualità (e anche la fortuna) delle scelte del catalogo Adelphi, la loro fenomenale “bazleniana primavoltità”.

