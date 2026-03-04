Il Maxiprocesso che quarant’anni fa ha cambiato la storia di Palermo e dell’Italia

Pietro Grasso, ex presidente del Senato e giudice a latere del dibattimento aperto il 10 febbraio 1986, firma ‘U Maxi, libro che ricostruisce 21 mesi dentro l’aula bunker. In appendice un glossario redatto da un sicilianista che ha tradotto in italiano la testimonianza del pentito Contorno.

Per ricordare ciò che avvenne esattamente quarant’anni fa a Palermo è meglio partire dal principio. Una mattina, Giovanni Falcone gli andò incontro con le labbra piegate in un sorrisetto che non prometteva niente di buono. Poi aprì una porta, le quattro pareti della stanza erano interamente coperte sino al soffitto da fascicoli, raccolti in centoventi faldoni, quattrocentomila pagine. Giovanni Falcone disse soltanto: «Ti presento il Maxiprocesso». Così è cominciata l'avventura di Pietro “Piero”