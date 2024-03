Il potere di un’immagine per restituire la voce a chi non ce l’ha. Satira e disegno umoristico sono oggi più che mai mezzi potenti per comprendere il presente e denunciare storture e ingiustizie. Tra le più lucide interpreti contemporanee del genere spicca la pluripremiata autrice italiana Marilena Nardi.

A Lucca Collezionando (23-24 marzo, Polo Fiere di Lucca, qui il programma completo) il pubblico ritroverà l’esperienza di questa straordinaria illustratrice e vignettista: Marilena Nardi sarà infatti tra le ospiti d’onore della prossima edizione del festival vintage-pop che da sette anni anima la primavera lucchese.

L’appuntamento è il 24 marzo alle 11,30 per l’evento “Disegni assordanti! La satira coraggiosa di Marilena Nardi”, moderato da Veruska Motta.

«Una buona immagine può contribuire a creare una coscienza diversa», aveva raccontato qualche anno fa in un’intervista. Le sue illustrazioni mostrano come tutto sia “politico”: dalla libertà di espressione alle condizioni dei migranti, passando per le lotte dei lavoratori o gli abusi e le violenze contro le donne.

Lucca Collezionando sarà quindi un’occasione unica per approfondire le sue opere, lenti di ingrandimento che permettono di osservare e comprendere la società, i grandi temi che attraversano il dibattito contemporaneo, con un’attenzione ai dettagli, agli argomenti più spinosi. Le sue vignette costringono a non voltare lo sguardo e a non dimenticare.

Marilena Nardi a fine gennaio è stata insignita del Prix couilles au cul 2024 (premio per il coraggio artistico nel fumetto) durante l’Off of Off International del Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême. Un riconoscimento che evidenzia una importante carriera internazionale: nel 2018 è stata la prima donna a vincere il Gran Premio assoluto al World Press Cartoon (Portogallo), il più importante concorso internazionale al mondo che premia i migliori disegni editoriali. Nel 2021 ha ottenuto il Primo Premio al 23° Euro-Kartoenale di Kruishoutem (Belgio) nel 2021, prima volta di un’autrice in 40 anni di storia del concorso.

Marilena Nardi

Anche quest’anno, Lucca Collezionando offrirà al pubblico un’importante occasione di godere di una rassegna incentrata sull’incontro con ospiti speciali, l’approfondimento, il tempo da trascorrere assaporando fino in fondo le proprie passioni, tramandate di generazione in generazione, che va ben oltre la fiera.

Tra i primi ospiti già annunciati, oltre a Marilena Nardi, anche lo scrittore e autore Carlo Lucarelli (grazie alla collaborazione con Cut-Up Publishing), Daniele Caluri, autore del poster di questa edizione, Giancarlo Alessandrini, maestro del fumetto italiano conosciuto in particolare per essere il “papà” visivo di Martin Mystère, di cui è creatore grafico, autore di tutte le copertine e disegnatore principale per un lungo periodo, e Roberto Diso, uno dei principali disegnatori di Mister No, la creatura di Guido Nolitta, il nom de plume del grande Sergio Bonelli.

Il programma

Sabato 23 marzo – 12.00 – Carlo Lucarelli presenta Julian

Il popolare autore del brivido presenta in anteprima assoluta il fumetto da lui ideato, sceneggiato da Stefano Fantelli, disegnato da Marcello Mangiantini e colorato da Letizia Castagna.

Sabato 23 marzo – 13.00 – 1934-2024: novant’anni di eroi a fumetti con Alberto Becattini e Roberto Diso.

Da Flash Gordon a Mandrake, da Radio Pattuglia a Terry e i Pirati, il racconto del 1934, anno fondamentale per il fumetto d’avventura.

Sabato 23 marzo – 14.00 – “Vissi d’arte, vissi d’amore”… ma di che campo? con Daniele Caluri, Yesim Tonga, Emanuele Di Giorgi, Samuel Daveti, Flavio Rosati (da remoto), Sergio Algozzino.

Fumettisti, autori, editori parlano di cosa significa oggi vivere di fumetto e di tutte le peripezie che questa professione si trova ad affrontare. Punto di partenza: l’analisi dei dati dagli studi condotti da IMT di Lucca e AIE – Associazione Italiana Editori.

Sabato 23 marzo – 16.30 – L’evoluzione della specie: Da Paperinik a PK, da Villa Rosa alla Ducklair Tower con Giorgio Cavazzano, Silvia Ziche, Tito Faraci, Alessandro Sisti.

Come si è evoluto il personaggio di PK nel tempo? Ce lo raccontano i protagonisti di questa trasformazione che appassiona ancora oggi intere generazioni: si parte dall’elegante Villa Rosa per arrivare alla avveniristica Ducklair Tower.

Domenica 24 marzo – 11.30 – Disegni assordanti! La satira coraggiosa di Marilena Nardi

La satira ha il grande pregio e il compito di narrare la contemporaneità con ironia e spirito critico. Marilena Nardi è una delle sue protagoniste più raffinate, vincitrice del premio off Couilles au Cul di Angoulême, che, attraverso l’immagine sa offrire una riflessione profonda sulla nostra società.

Domenica 24 marzo – 13.30 – L’evoluzione della specie: da Lupo Alberto a… Lupo Alberto con Silver, Lorenzo La Neve, Francesca Fontana (FMAV). Silver chiacchiera con lo storico del fumetto Pier Luigi Gaspa in occasione dei 50 anni del lupo più famoso d’Italia. Intervengono Francesca Fontana, curatrice della mostra Zitt! Zitt! Arriva Lupo Alberto alla Fondazione Modena Arti Visive, e Lorenzo La Neve, cardine del progetto Tutto un altro Lupo, la più recente tra tutte le stagioni del lupo.

© Riproduzione riservata