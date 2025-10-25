L’intrattenimento imbattibile, i giorni giusti per vivere a Parigi

Dal furto al Louvre, su cui ho qualche lamentela, alla walk of shame di Sarkozy verso il carcere, fino alla chiusura con il botto del Centre Pompidou. La capitale della Francia ha regalato intrighi e spettacolo

Ogni settimana è la settimana giusta per vivere a Parigi, ma questa che è appena passata un po’ di più. Che intrighi! Che spettacolo! Quanto intrattenimento! Iniziata con il furto dei gioielli del Louvre e finita con i fuochi d’artificio al Centre Pompidou in chiusura per i prossimi anni, passando per la walk of shame di Sarkozy che si trasferisce in prigione, sono stati sicuramente giorni intensi per la Francia. Il furto al Louvre Sul furto in verità ho qualche lamentela: per quanto notevole,