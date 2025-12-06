Lirismo e satira di Šostakovič. La Scala sulle rive del Volga

true false

Sarà per la passerella di volti celebri, la presenza dei politici o l’attenzione di tv e radio: fatto sta che ogni 7 dicembre si rinnova un rito tutto milanese e insieme nazionale: flash, abiti più o meno sobri, loggione pronto a fischiare o a esplodere in applausi. È il fascino della “prima” del Teatro alla Scala che, pur avendo smarrito un po’ della sua aura (almeno la sera inaugurale), continua a esercitare un potere magnetico. Negli ultimi anni il Teatro ha presentato opere che si prestano a