Liste al posto di argomenti: i politici fanno solo elenchi

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Recentemente, mi sono trovato a seguire l’intervento di un leader politico a una manifestazione: mi aspettavo un discorso e mi sono trovato ad ascoltare una lista. Anzi, liste su liste. Certo, anche la retorica antica conosceva l’accumulatio: ma oggi è andata a sostituire le argomentazioni, svuotando sempre di più il dibattito politico

Sabato 28 marzo, a Londra, a marciare contro le destre c’erano mezzo milione di persone. A prendere il microfono c’è stato, tra gli altri, Zach Polanski, leader del Green Party e nuova speranza della sinistra (e, confesso, pure mia). Non c’ero, a Londra, ma ho seguito da lontano – volevo sentire cosa avesse da dire questo autodichiarato “eco-populista”. Mi aspettavo un discorso e mi sono trovato ad ascoltare una lista. Peggio: liste su liste. Liste di chi siamo: intergenerazionali, bianchi, neri