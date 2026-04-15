Un atto poetico di resistenza: “17 Re” e il ritorno dei Litfiba

Sono passati quarant’anni dall’album capolavoro che ha riscritto la storia della musica rock europea. A quelle 16 canzoni si aggiunge la title track “perduta”, che è un singolo contro «gli abusi del potere»

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Sono passati quarant’anni da 17 Re, il capolavoro dei Litfiba che ha riscritto la musica rock europea. Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, la formazione originale degli anni Ottanta (con lo spirito guida di Ringo De Palma, scomparso nel 1990), tornano insieme nei Litfiba non solo per celebrare quell’album, ma soprattutto perché quel cuore sacro ex-voto, dipinto sulla copertina del disco, sanguina ancora. 17 Re era il secondo capitolo della trilogia dedicata alle vittim