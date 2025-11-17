Lo spettacolo compiuto di una vita libera: le gemelle Kessler e la battaglia per il suicidio assistito

Lo avevano detto, «moriremo insieme». Ora che Alice ed Ellen Kessler sono morte davvero insieme, se la Bild comunica che si è trattato di suicidio assistito, abbiamo gli strumenti per riconoscere le tracce lasciate in vita da chi ha sempre rivendicato la massima autonomia
Le gemelle Kessler avevano abbastanza anni da poter incarnare il ruolo di chi racconta storie di ieri e mostra strade per il domani. Raccontavano, per esempio, di aver avuto un’infanzia poco felice, intristita dalla guerra, dalla perdita dei due fratelli e da un padre che maltrattava la madre. Nel loro personale viaggio delle eroine la prima luce che anticipa la gloria è Parigi, dove arrivano da sole a 15 anni. A proposito di quel viaggio epifanico, in un’intervista a Domenica In del 2018, dicon