Tra storiografia e polemica: la verità sul “lodo Moro”

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Si riparla di “lodo Moro”. Cioè l’accordo di intelligence che, a partire dalla fine del 1973, ha mantenuto l’Italia pressoché indenne dalle azioni del terrorismo mediorientale. È un elemento che, a livello storiografico, si può dare ormai per acquisito. Questione diversa, invece, per le strumentalizzazioni che lo hanno riguardato. E qui si passa a un livello più scivoloso, quello della polemica politica e giudiziaria, che perdura a dispetto di ogni evidenza processuale: a partire dalla strage ne