FINZIONI – Intervista

Lorenza Indovina: «Per me mio padre era morto nell’incidente di Montagna Longa. Ma altri parenti cercavano una ragione più alta»

Elisa Fuksas
02 dicembre 2025 • 19:56

L’attrice e regista parla nel suo nuovo film documentario La verità migliore. Tutto si muove intorno ad alcune domande: quale rapporto si ha con la memoria? E con la verità? Una storia che inizia il 5 maggio 1972 in Sicilia, con lo schianto di un aereo

  • Questo articolo è tratto dal nostro mensile Finzioni, disponibile sulla app di Domani, sullo sfogliatore online e in edicola.

Quale rapporto abbiamo con la memoria, quale con la verità? Come possiamo liberarci da falsi ricordi e oblio? Lorenza Indovina, attrice e questa volta regista, ne parla nel suo nuovo film documentario La verità migliore, tra sentimento e ricostruzione, tra realtà e racconto. Una storia che inizia il 5 maggio 1972 a Montagna Longa, Palermo con lo schianto di un aereo. 115 morti, nessun sopravvissuto. Tra questi, suo padre, Franco Indovina, regista, famoso all’epoca anche per la sua storia d’amore

Per continuare a leggere questo articolo

Elisa Fuksas

Regista e scrittrice. Dopo i primi cortometraggi, tra cui Please leave a message con cui si aggiudica nel 2007 il Nastro d'Argento, gira il documentario L'Italia del nostro scontento insieme a Francesca Muci e Lucrezia Le Moli. Tra gli altri documentari: Black Mirror. A journey with Mat Collishaw e ALBE, A Life Beyond Earth. Il suo primo film è Nina del 2012. Nel 2019 ha diretto “The App” per Netflix. Ha pubblicato La figlia di (Rizzoli Editore), Michele, Anna e la termodinamica (Elliot) e nel 2020 Ama e fai quello che vuoi (Marsilio).