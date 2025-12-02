Lorenza Indovina: «Per me mio padre era morto nell’incidente di Montagna Longa. Ma altri parenti cercavano una ragione più alta»

L’attrice e regista parla nel suo nuovo film documentario La verità migliore. Tutto si muove intorno ad alcune domande: quale rapporto si ha con la memoria? E con la verità? Una storia che inizia il 5 maggio 1972 in Sicilia, con lo schianto di un aereo

Quale rapporto abbiamo con la memoria, quale con la verità? Come possiamo liberarci da falsi ricordi e oblio? Lorenza Indovina, attrice e questa volta regista, ne parla nel suo nuovo film documentario La verità migliore, tra sentimento e ricostruzione, tra realtà e racconto. Una storia che inizia il 5 maggio 1972 a Montagna Longa, Palermo con lo schianto di un aereo. 115 morti, nessun sopravvissuto. Tra questi, suo padre, Franco Indovina, regista, famoso all’epoca anche per la sua storia d’amore