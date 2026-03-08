tre libri

La via del loto, la polvere dell’India: tre scrittori e l’Asia come continente di ricerca

Tamara Baris
08 marzo 2026 • 14:55

Percorsi in cui si ricalibrano le certezze e in cui il cuore è l’incontro con persone lontane. Sono quelli raccontati da Manuela Iannetti, Luca Buonaguida e Andrea Di Vico nei loro libri

«Perché l’Asia? Ci andai anzitutto perché era lontana, perché mi dava l’impressione di una terra in cui c’era ancora qualcosa da scoprire. Ci andai in cerca dell’altro, di tutto quello che non conoscevo, all’inseguimento d’idee, di uomini, di storie di cui avevo solo letto». Scriveva così Tiziano Terzani, il giornalista fiorentino – «un fiorentino vestito di bianco», si definiva lui – che ha guidato e guida tanti suoi lettori, ispirando in loro, a un certo punto, quella tendenza a camminare sui

