La casa degli sguardi è il suo esordio alla regia, un film sul lavoro e sull’educazione sentimentale, etica e umana che un lavoro socialmente oscuro – una cooperativa di addetti alle pulizie – può dischiuderti. E sul tema del romanzo di Mencarelli da cui è tratto il film dice: «L’accettazione del dolore è vitale, produce catarsi. Se scappi, se non lo elabori, non ne esci più»

È lecito non avere letto La casa degli sguardi, pluripremiato romanzo d’esordio di Daniele Mencarelli (Mondadori, 2018) che ha ispirato il primo film da regista di Luca Zingaretti. È lecita quindi anche una (cinica?) ritrosia davanti a una materia potenzialmente stucchevole: la rinascita di un alcolista ventenne grazie al lavoro nell’ospedale pediatrico Bambin Gesù. Oddiobambinimalatidolorempatialucciconi?

La sorpresa è un racconto cinematografico esattamente agli antipodi, senza retorica e senza sfruttamento emotivo. Diretto, co-sceneggiato e co-interpretato da un attore già passato dietro la macchina da presa con gli ultimi Montalbano, La casa degli sguardi è soprattutto un film sul lavoro e sull’educazione sentimentale, etica e umana che un lavoro socialmente oscuro – una cooperativa di addetti alle pulizie – può dischiuderti. Anche Valerio Mastandrea e Michele Riondino sono diventati registi parlando di fabbriche e di operai. Sono bei segnali.

Rivalutare il lavoro

Stando alla media statistica del nostro cinema di casa, l’Italia degli occupati è fatta di psicanalisti, avvocati, faccendieri politici e intellettuali di grido. La quotidianità di un lavoro che non è il sogno di nessuno catturata da Zingaretti è la vera forza del film, in sala dal 10 aprile distribuito da Lucky Red. Fabio Fazio e gli altri vari intervistatori tv su questo, chissà perché, hanno glissato. Di questo invece mi premeva parlare con il neoregista.

Zingaretti: «Per me contava molto tornare a guardare la classe lavoratrice, così centrale nel nostro cinema neorealista del dopoguerra. Da un certo punto in avanti ci si è occupati solo di borghesia, piccola, media o grande che fosse. La working class invece anche oggi è fatta di persone notevoli, che hanno una grandissima dignità, l’orgoglio di arrivare a fine mese a fatica ma onestamente. Sono fieri del loro senso etico, del loro essere persone perbene. Per loro, più che per altri, il lavoro diventa un fattore di radicamento, li identifica come esseri umani. Mi fa un immenso piacere che si colga questo aspetto».

Non solo ti radica, il lavoro – sostiene – ma ti rimette in piedi: «Quando Marco, il mio protagonista, come primo incarico pulisce a specchio un gabinetto lurido, e si fuma una sigaretta contento, è anche questo che ti dà il lavoro. L’autostima si costruisce da piccolissime cose. Se ti sei impegnato in quello che stavi facendo, se lo hai fatto bene, la sera torni a casa felice».

Gli attori: buoni i primi!

La storia, largamente autobiografica, è la stessa sviluppata da Mencarelli in Tutto chiede salvezza, altro romanzo diventato una serie tv. Marco (Gianmarco Franchini, esordiente-rivelazione di Adagio) ha ventitré anni, ha perso la madre e scrive poesie. L’alcol gli ha fatto tagliare i ponti con tutto: scuola, amici, ragazza. Si anestetizza con gli shottini e come unico, ostinato scudo ha solo il padre-chioccia, tranviere (Zingaretti). Nel libro è una creatura oppressa da un affanno sconosciuto, «una malattia invisibile all’altezza del cuore, o del cervello».

Da sbronzo ha un incidente d’auto che poteva costargli la pelle ma può costargli l’arresto. Urge trovargli un lavoro qualsiasi per metterlo in regola, decidono il padre e il suo méntore. Una frettolosa raccomandazione lo infila, riluttante, nella cooperativa di pulizie del più famoso ospedale pediatrico della Capitale.

Con gli altri tre del suo turno, governato dal burbero caposquadra Giovanni (Federico Tocci, magnifico) è una esperienza graduale di conflitti, di burle (è "il raccomandato”) ma anche di comprensione e di aiuto, finché non si porta le sbornie al lavoro. Sono amicizie che fioriscono a gradi, che si appannano e si riannodano sui binari della solidarietà, del parlarsi e capirsi mentre si fatica insieme. È la scoperta di ricchezze umane nascoste, come la passione e la competenza botanica di Stefano, il "tossico” dell’altra squadra, che alla sua morte diventerà palpitante materia poetica. O come il figlio morto bambino che ha fatto scegliere al “cinico” Giovanni questo particolare lavoro. Piccole tappe, analogie che di riflesso avvicinano il figlio a un padre vissuto come assillante, come rompicoglioni.

«Puoi non crederci ma quattro attori principali, a cominciare da Franchini e Tocci, sono le prime persone che ho incontrato ai provini – racconta Zingaretti – erano loro, e non volevo vederne altri. Il mio produttore Angelo Barbagallo ha provato a spiegarmi che non funziona così, che devi vederne tanti e poi scegliere. Ma se ho una certezza è quella di capire gli attori: prendi questi, gli ho detto, sono i miei personaggi».

Meno liscia è andata la scelta di recitare anche: «L’idea non mi sfiorava nemmeno. Quando fai per la prima volta il regista vuoi concentrarti su quello. Finché i miei co-sceneggiatori (Stefano Rulli e Gloria Malatesta con Mencarelli, ndr) mi hanno detto: ma se abbiamo scritto il padre pensando a te! Ho resistito, ma da attore alla fine mi hanno ingarellato sul mio lato narcisistico. E adesso sono molto contento di averlo fatto».

La verità è che dietro l’armonia che il film trasmette riconosci una vera direzione di attori, tutta di sottrazione, di enfasi e macchiettismo schivati. «Ho lavorato con loro a scrostare le incrostazioni di mestiere, brutte abitudini che non ci servono, a ricercare una verità magari piccola, ma che fosse quella giusta».

Non demonizzare il dolore

A catturarlo però del libro è stata subito la riflessione sul dolore, che condivide. «L’accettazione del dolore è vitale, produce catarsi. Se scappi, se non lo elabori, non ne esci più. La nostra società ha demonizzato il dolore, se lo provi sei uno sfigato. Ti vogliono sempre up, performante».

«Nei film come nei libri le storie che parlavano di uscita dal tunnel mi hanno sempre devastato. È l’incredibile capacità dell’essere umano di rialzarsi. Questa storia mi piaceva vederla da spettatore, e sapevo di poterla raccontare».

Per far evocare al suo Marco il ricordo della madre morta (nel libro è viva) Zingaretti ha scelto i versi di Gianni Rodari, poeta storico della sinistra: «Sulla luna, per piacere, non mandate un generale». Rodari appartiene alla sua formazione, e ne ha fatto il ponte affettivo di un ragazzo verso la poesia.

Parlando di sguardi, è meritorio il pudore dello sguardo sui bambini ricoverati, scintille minime, giocose anziché patetiche, ai margini estremi del racconto. Il rischio della pornografia emotiva, del ricatto dei sentimenti, in quel contesto era dietro l’angolo. «Era cruciale e sono stato attentissimo. Ho detto a tutti, ragazzi, stiamo facendo un film su un giovane problematico che lavora al Bambin Gesù: il melodramma è in agguato, ci scivoli dentro e hai buttato via il film».

Tornerà, Luca Zingaretti, al suo Andrea Camilleri, senza passare per Montalbano. Per le celebrazioni del centenario, si è riservato la lettura dell’ultimo testo inedito, il 6 luglio, a San Miniato: L’ Autodifesa di Caino. «Certo, detta da lui avrebbe avuto un peso, detta da me ne avrà un altro. Pazienza».

In coda un risibile appunto, che solo di striscio riguarda La casa degli sguardi. Per molti film italiani, anche non dialettali, invocherei i sottotitoli. Mi piacerebbe pensare a un mio difetto di udito, ma sono in troppi a ripetermi la stessa cosa. Riprese audio? Dizione? Mistero.

