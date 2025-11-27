Ludovica Rampoldi: «È importante raccontare donne complicate e sbagliate»

Breve storia d’amore, in sala dal 27 novembre, è l’esordio alla regia della sceneggiatrice di film come Esterno notte. «Siamo abituati al cinema americano che è molto moralista e dove il tradimento è sempre visto come la lapide di una relazione, invece ho provato a pensare che forse per una coppia che sta insieme da tanti anni, l’infedeltà può essere un’occasione di ripensarsi»
Due coppie, due generazioni a confronto e, in fondo, quattro solitudini si incrociano in un gioco di tradimenti, desideri e ossessioni nell’opera prima di Ludovica Rampoldi, eccellente sceneggiatrice di film come Esterno notte, Il traditore o di serie come The Bad Guy. Con uno sguardo lucido, quasi da entomologa, la regista ci catapulta con un’ironia dolorosa nel territorio scivoloso delle relazioni pericolose, offrendo un ritratto femminile d’oro a una Pilar Fogliati buffa, fragile e inquietant