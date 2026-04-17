Ma il nuovo Robecchi è bello quanto Ammaniti e Ferrari?

Un lettore raccomanda Omicidi Srl (Sellerio): vedremo se compete con Il custode e L’idiota di famiglia. Per non pensare alla devastazione futura, mi preparo un Martini e mi metto a sognare film mai fatti
Domenica scorsa 12 aprile SSSSH (silenzio prima del servizio). FRRRRRRR (pallina a 3000 giri al minuto). BOOM che ace! SGUISSS (slice di rovescio): AHHH! (spettatori). POF (drop shot che muore dopo la rete): OOOOH (spettatori). CLAP CLAP CLAP: vittoria finale. Trascorro il pomeriggio a tentare onomatopee alla Marinetti (Zang Tumb Tumb) per un Aeropoema futurista in onore del tennista Jannik Sinner. Con, a contrasto, colonna sonora suadentemente passatista affidata al crooner Johnny Dorelli: «Oh,