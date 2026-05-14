Macron e la scuffia platonica. Storia di uno schiaffo socratico

Un presunto sentimento extraconiugale lega Macron a Golshifteh Farahani, attrice iraniana in prima linea contro il regime ma anche contro Donald Trump. «Amore platonico», lo definito il cronista politico che ha lanciato il commérage
Di amorazzi nei palazzi la storia è piena; quella italiana recente poi, spicca per varietà. Ma un risvolto così fantasioso, se davvero le cose stanno come le racconta Florian Tardif del Paris Match, riesce a stupire persino i più avvezzi alle tresche istituzionali. In quale altro posto, se non nella città dell’amore, dove ogni angolo si presta a una proposta di matrimonio e ogni café a un flirt, là dove il nostro Sangiuliano si era rifugiato con cuore, fronte e reputazione infranti, poteva fio