Macron e la scuffia platonica. Storia di uno schiaffo socratico

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Di amorazzi nei palazzi la storia è piena; quella italiana recente poi, spicca per varietà. Ma un risvolto così fantasioso, se davvero le cose stanno come le racconta Florian Tardif del Paris Match, riesce a stupire persino i più avvezzi alle tresche istituzionali. In quale altro posto, se non nella città dell’amore, dove ogni angolo si presta a una proposta di matrimonio e ogni café a un flirt, là dove il nostro Sangiuliano si era rifugiato con cuore, fronte e reputazione infranti, poteva fio